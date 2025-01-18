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Вяльцев: надеюсь, что Швед поможет «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне

Вяльцев: надеюсь, что Швед поможет «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне
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Чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Здорово, что Лёша будет играть в «Зените». Слава богу, что всё так произошло, потому что лучший российский баскетболист играл за границей, а не в российском чемпионате. Теперь наконец-то всё встало на круги своя. Надеюсь, всё будет хорошо — Лёша вдолгую продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году.

В прошлом году в Китае он хорошо играл, хорошая статистика. А в этом просто так сложилось, это нормально. Всё, что ни делается, — к лучшему», — сказал Вяльцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.

В составе команды с берегов Невы Алексей Швед заменит травмированного защитника Ксавьера Муна, выбывшего до конца сезона.

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