Единая лига: результаты матчей 18 января

Сегодня, 18 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами обеих встреч.

Результаты матчей Единой лиги 18 января:

МБА-МАИ — «Парма» — 91:76;

«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 74:79.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 22 победы и три поражения. На второй строчке казанский УНИКС с 21 победой и пятью поражениями. Тройку лидеров замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, который имеет 20 победных и пять проигранных матчей.