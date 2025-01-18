Единая лига: результаты матчей 18 января
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Сегодня, 18 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами обеих встреч.
Результаты матчей Единой лиги 18 января:
МБА-МАИ — «Парма» — 91:76;
«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 74:79.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
91 : 76
Парма
Пермь
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
74 : 79
Уралмаш
Екатеринбург
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 22 победы и три поражения. На второй строчке казанский УНИКС с 21 победой и пятью поражениями. Тройку лидеров замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, который имеет 20 победных и пять проигранных матчей.
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