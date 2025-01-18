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«Шок». Агент Рыжов — о переходе Шведа в «Зенит»

«Шок». Агент Рыжов — о переходе Шведа в «Зенит»
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Реакция как специалиста и человека, знающего внутреннюю конъюнктуру — ожидаемый ход, о котором все заговорили в кулуарах сразу после травмы Муна. Реакция как коренного ленинградца и болельщика «Зенита» — положительный шок. Ожидаю аншлаги на всех домашних матчах сезона.

Алексей — игрок экстра-класса с сумасшедшим опытом и пониманием игры, поэтому в первую очередь он поможет лично Чави Паскуалю в реализации его сложных схем на площадке. Мы помним, как хорошо «Зенит» играл в Евролиге, помним, как выиграл Единую лигу ВТБ, когда только «Зениту» удалось сохранить после начала известных событий ростер уровня Евролиги. И каким разочарованием для болельщиков стали два следующих сезона, когда состав был послабее и игроки не справлялись с плейбуком и защитными схемами маэстро», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.

В составе команды с берегов Невы Алексей Швед заменит травмированного защитника Ксавьера Муна, выбывшего до конца сезона.

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