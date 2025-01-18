Рыжов: со Шведом любой результат, кроме чемпионства, будет провалом для «Зенита»

Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов ответил на вопрос, является ли «Зенит» после подписания Алексея Шведа главным претендентом на чемпионство в этом сезоне.

«Посмотрим, насколько быстро Алексей наберёт игровую форму, но времени ещё много и можно однозначно сказать, что с таким подписанием любой результат, кроме первого места по итогам сезона, можно будет назвать провалом для «Зенита». «Зенит» — главный претендент однозначно, каким, впрочем, и был перед сезоном исходя из финансовых возможностей конкурентов. От себя лично пожелаю Алексею наконец-то выиграть титул в роли доминирующего игрока, каким мы знаем его по выступлениям в НБА, за «Химки» и затем за ЦСКА.

Подписание произошло только из-за травмы Ксавьера Муна? Сложно рассуждать в сослагательном наклонении, но если учесть, что Алексей был выведен из состава в Китае довольно давно, а никаких предпосылок и слухов по поводу продолжения карьеры в России не было, кроме как комментария УНИКСа, что они не заинтересованы в его услугах, полагаю, что «Зенит» не рассматривал Шведа до травмы Муна. Всё-таки перебор с сильными индивидуально игроками тоже может быть во вред и таким опытным в баскетболе людям, как Манос Пападопулос и Чави Паскуаль, это, конечно же, известно», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.