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«Эта информация будет в строжайшем секрете». Агент Рыжов — о зарплате Шведа в «Зените»

«Эта информация будет в строжайшем секрете». Агент Рыжов — о зарплате Шведа в «Зените»
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов ответил на вопрос, пошёл ли Алексей Швед на уступки по зарплате при переходе в «Зенит».

«Думаю, эту информацию будут держать в строжайшем секрете. Могу только предположить, что и Алексей не получил тех денег, к которым привык, всё-таки сейчас времена кризисные, но и «Зенит» продемонстрировал всем конкурентам, насколько сильны амбиции на титул. Уверен, что первая реакция руководителей ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива»: «вот везёт же сине-бело-голубым, три дня не прошло с момента травмы их основного игрока, а уже нашли финансовые ресурсы на то, чтобы шокировать рынок и подписать ещё более титулованного мастера», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.

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