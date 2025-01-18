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Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит»

Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит»
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Рады, что Алексей Швед вернулся в Лигу ВТБ. На наш взгляд, «Зенит» достаточно быстро нашёл качественную замену Ксавьеру Муну. Надеюсь, что Алексей покажет то, на что он способен. Считаем, что адаптация внутри команды должна пройти быстро. Многих знает, со многими играл. Переход Шведа неожиданное и яркое, но в том числе важное событие. Будем надеяться, что рекорды, которые устанавливал Алексей Швед в Единой лиге — будут переписаны для истории», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.

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