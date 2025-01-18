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«Зенит» объявил о подписании экс-разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа

«Зенит» объявил о подписании экс-разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа
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Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале объявила, что клуб с берегов Невы пополнил свой состав экс-разыгрывающим столичного ЦСКА и сборной России Алексеем Шведом.

Контракт с 36-летним баскетболистом подписан до конца сезона-2024/2025.

Напомним, ранее звёздный баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА. За период в составе армейцев Алексей стал четырёхкратным чемпионом России (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012), победителем Евролиги (2007/2008) и Единой лиги ВТБ (2011/2012). Также он является обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы в составе сборной России.

Алексей Швед Подробнее

В составе команды с берегов Невы Алексей Швед заменит травмированного защитника Ксавьера Муна, выбывшего до конца сезона.

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