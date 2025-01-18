Лазарев: видно, что в «Зените» какой-то разлад, надеюсь, Швед поможет ситуации

Чемпион Евролиги Иван Лазарев прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Эту новость можно рассматривать с разных сторон. С точки зрения нашего чемпионата и интереса к нему — это восторг и победа! С точки зрения усиления «Зенита» — тоже вин. Алексей может усилить любой клуб Единой лиги ВТБ! Но есть фактор Дуэйна Бэйкона и того, что сейчас творится в «Зените». Мягко сказать, ситуация непростая: Мун травмирован, слухи про отъезд Спеллмена, зарубы Маноса Пападопулоса и Винса Хантера на скамейке. Видно, что есть какой-то разлад. Как эту ситуацию будет выруливать менеджмент «Зенита» — уже другой вопрос. Надеюсь, Алексей поможет ситуации.

Интересно, как Швед впишется и как будет делить атаки с Бэйконом. В любом случае в этом «противостоянии» я за Шведа. Очень кайфую от перехода Шведа в «Зенит»!» — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.