Защитник МБА-МАИ — о победе над «Пармой»: не думали, что будем вести с разницей в 27 очков

Защитник МБА-МАИ Иван Белоусов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Пармой» (91:76).

«Не буду лукавить, мало кто ожидал, что будем выигрывать сегодня с разницей в 27 очков по ходу матча, но мы делали то, что должны были. Во второй половине хорошо защищались, попали свои открытые броски, что и помогло добиться такого преимущества. В перерыве тренер особенно акцентировал внимание на том, что даже при одной забитой «трёхе» из 12 попыток мы ведём 10 очков, агрессивно идём в «краску», зарабатываем на себе фолы. Хорошо, что смогли найти опции при не лучшем проценте, а во второй половине поправили прицел и сделали разницу ещё больше. Сейчас у нас будет время подготовиться к ЦСКА-2, завтра тренерский штаб дал выходной, мы можем восстановить силы и уже спокойно настраиваться на ответный матч четвертьфинала Кубка России», — приводит слова Белоусова пресс-служба столичной команды.

МБА-МАИ занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 30,8% матчей.