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Защитник МБА-МАИ — о победе над «Пармой»: не думали, что будем вести с разницей в 27 очков

Защитник МБА-МАИ — о победе над «Пармой»: не думали, что будем вести с разницей в 27 очков
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Защитник МБА-МАИ Иван Белоусов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Пармой» (91:76).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
91 : 76
Парма
Пермь

«Не буду лукавить, мало кто ожидал, что будем выигрывать сегодня с разницей в 27 очков по ходу матча, но мы делали то, что должны были. Во второй половине хорошо защищались, попали свои открытые броски, что и помогло добиться такого преимущества. В перерыве тренер особенно акцентировал внимание на том, что даже при одной забитой «трёхе» из 12 попыток мы ведём 10 очков, агрессивно идём в «краску», зарабатываем на себе фолы. Хорошо, что смогли найти опции при не лучшем проценте, а во второй половине поправили прицел и сделали разницу ещё больше. Сейчас у нас будет время подготовиться к ЦСКА-2, завтра тренерский штаб дал выходной, мы можем восстановить силы и уже спокойно настраиваться на ответный матч четвертьфинала Кубка России», — приводит слова Белоусова пресс-служба столичной команды.

МБА-МАИ занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 30,8% матчей.

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