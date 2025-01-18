Вячеслав Зайцев вышел на чистое седьмое место по передачам в истории Единой лиги

Двукратный чемпион Единой лиги ВТБ Вячеслав Зайцев, выступающий на данный момент за «Уралмаш», сделал пять результативных передач в сегодняшнем выездном матче своей команды с «Пари Нижний Новгород» (79:74). Благодаря этому результату 35-летний баскетболист довёл число своих передач за карьеру в Единой лиге до 740. По этому показателю он вышел на чистое седьмое место в истории соревнования, оставив позади себя Ивана Стребкова (735), выступающего в данный момент в Суперлиге за «Динамо» из Владивостока.

Лидером всех времён по передачам в Единой лиге является звёздный разыгрывающий Алексей Швед (1311), который сегодня, 18 января, присоединился к «Зениту».

В текущем сезоне Единой лиги на счету Зайцева 23 матча, в которых он набирал 6,9 очка, делал 3,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.