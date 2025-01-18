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«Таких баскетболистов тяжело найти». Агент Шведа — о переходе Алексея в «Зенит»

«Таких баскетболистов тяжело найти». Агент Шведа — о переходе Алексея в «Зенит»
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Баскетбольный агент Обрад Фимич, представляющий интересы звёздного разыгрывающего Алексея Шведа, прокомментировал переход его подопечного в «Зенит».

«Мы все довольны. Игрок и клуб быстро нашли финансовое решение. Договорились о подписании соглашения до конца сезона. Дальше посмотрим. Алексей готов присоединиться к команде и внести свой вклад в победы. В общем, плей‑офф и далее самые высокие цели.

Переговоры начались вчера. Договорились, повторюсь, быстро. Швед – топовый, лучший российский игрок. Думаю, это лучшее решение и для клуба, и для всех.

Муну искали замену. И самая быстрая замена в нынешние времена – российский игрок. А тут игрок высокого качества. Таких баскетболистов найти тяжело», – приводит слова Фимича «Матч ТВ».

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.

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