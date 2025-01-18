Блогер Суворкин назвал футболиста сборной России, с которым Седокова якобы изменяла Тимме

Известный блогер Антон Суворкин рассказал об изменах певицы Анны Седоковой своему мужу, баскетболисту Янису Тимме, который скончался в декабре 2024 года.

Напомним, латвийский баскетболист предположительно покончил жизнь самоубийством, так как тяжело переживал разлад с Седоковой. Ранее друг Тиммы Гатис Лининьш намекнул на то, что певица изменяла Янису с футболистом сборной России.

«Анна Седокова просто на коленях умоляла вырезать определённые части шоу, чтобы это ни в коем случае не попало в открытый доступ. Её услышали и вырезали всё, что она просила. Но милые мои, наши пташечки прилетели и рассказали, с кем конкретно спала Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае».

Интересная информация из первых ручек и ребят, которые снимали это шоу. Тех самых ребят, которые стояли за камерами. И которых Анна Седокова умоляла вырезать этот самый сегмент, чтобы это не вывалилось в публичный доступ. Хотите знать, с кем спала Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае»? Готовы? Обалдеете, как обалдел я.

100-процентная инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным. Я не знаю, спит ли сейчас с футболистом Кокориным Анна Седокова. Но на тот момент, буквально полгода назад, она спала. Именно Кокорин был тем самым любовником Анны Седоковой во время её путешествия в Дубай. Изменяла баба по-чёрному. Она умоляла, чтобы это вырезали и не портили ей семейную жизнь с Янисом Тиммой», — сказал Суворкин в выпуске на своём YouTube-канале.

Напомним, Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря. Баскетболисту было 32 года. Тело спортсмена обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: