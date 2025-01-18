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Главный тренер «Пари НН» объяснил домашнее поражение от «Уралмаша» в матче Единой лиги

Главный тренер «Пари НН» объяснил домашнее поражение от «Уралмаша» в матче Единой лиги
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (74:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
74 : 79
Уралмаш
Екатеринбург

«Парни сегодня неплохо сражались на площадке и в конце почти смогли вернуться в игру. Мы отыграли три или четыре очка в концовке, но, к сожалению, в этот момент нам не хватило свежести и ясности в принятии решений. В данный момент у нас короткая ротация, но даже при этом ребята выходят и борются.

Были моменты, когда нужно было добороться и принять более правильные решения. Не скажу, что мы обычно принимаем их лучше, но всё же можно было найти более оптимальные варианты, не терять мяч и быть более сосредоточенными на подборе. К сожалению, этого не произошло.

После праздников у нас были достаточно тяжёлые выезды. Что касается игроков, мы продолжаем работать над этим. Мы ждём возвращения из лазарета; вроде бы скоро должен появиться Бабурин, возможно, и Шепард. На данный момент рассчитываем только на тех ребят, которые у нас есть», — приводит слова Козина пресс-служба нижегородской команды.

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