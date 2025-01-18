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«Он станет украшением сезона Единой лиги». Пистиолис — о матче с «Локомотивом-Кубань»

«Он станет украшением сезона Единой лиги». Пистиолис — о матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги, который пройдёт завтра, 19 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы возвращаемся на свою площадку после долгого перерыва и надеемся, что здесь будет много болельщиков, что они снова создадут классную атмосферу и добавят нам сил. Это будет сложный матч против сильного соперника, который находится в хорошей форме. Думаю, получится игра, которая станет украшением сезона Единой лиги ВТБ», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт армейцев.

На данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата Единой лиги, победив в 88,0% матчей. «Локо» располагается на четвёртой строчке, одержав победы в 76,0% встреч.

В нынешнем сезоне Единой лиги команды уже встречались дважды, обменявшись победами.

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