«Он станет украшением сезона Единой лиги». Пистиолис — о матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги, который пройдёт завтра, 19 января.

«Мы возвращаемся на свою площадку после долгого перерыва и надеемся, что здесь будет много болельщиков, что они снова создадут классную атмосферу и добавят нам сил. Это будет сложный матч против сильного соперника, который находится в хорошей форме. Думаю, получится игра, которая станет украшением сезона Единой лиги ВТБ», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт армейцев.

На данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата Единой лиги, победив в 88,0% матчей. «Локо» располагается на четвёртой строчке, одержав победы в 76,0% встреч.

В нынешнем сезоне Единой лиги команды уже встречались дважды, обменявшись победами.