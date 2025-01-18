Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ над «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги матча своей команды с «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги, в котором его команда добилась победы со счётом 91:76.

«В первой половине испытывали проблемы с дальними бросками, реализовали только 1 бросок из-за дуги из 12 попыток, смазали много штрафных. В то же время ребята выполнили те установки, о которых мы говорили перед матчем касательно «Пармы», сыграли побыстрее в каких-то моментах. Хочется видеть ещё больше такой агрессии. Если посмотреть на процент реализации, можно подумать, что он не соответствует итоговому счёту, но именно за счёт быстрой игры удалось победить. Плюс хорошо выглядели в защите, те, кто выходил на паркет, бились в каждой ситуации, не отбывали номер. В концовке немного расслабились, но это произошло уже при крупной разнице», — приводит слова Карасёва официальный сайт столичной команды.

На данный момент МБА-МАИ занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 30,8% матчей.