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Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ над «Пармой» в Единой лиге

Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ над «Пармой» в Единой лиге
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Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги матча своей команды с «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги, в котором его команда добилась победы со счётом 91:76.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
91 : 76
Парма
Пермь

«В первой половине испытывали проблемы с дальними бросками, реализовали только 1 бросок из-за дуги из 12 попыток, смазали много штрафных. В то же время ребята выполнили те установки, о которых мы говорили перед матчем касательно «Пармы», сыграли побыстрее в каких-то моментах. Хочется видеть ещё больше такой агрессии. Если посмотреть на процент реализации, можно подумать, что он не соответствует итоговому счёту, но именно за счёт быстрой игры удалось победить. Плюс хорошо выглядели в защите, те, кто выходил на паркет, бились в каждой ситуации, не отбывали номер. В концовке немного расслабились, но это произошло уже при крупной разнице», — приводит слова Карасёва официальный сайт столичной команды.

На данный момент МБА-МАИ занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 30,8% матчей.

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