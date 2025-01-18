Владимир Гомельский рассказал, в чём хотел бы быть похож на своего легендарного отца

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский вспомнил, каким был его легендарный отец Александр Яковлевич Гомельский, которому сегодня, 18 января, исполнилось бы 97 лет.

«18 января — день рождения моего папы Александра Яковлевича Гомельского.

Папа свои дни рождения очень любил. Он ведь умел дружить. К нему на праздник приходили друзья, и они очень весело, остроумно и всегда жизнерадостно этот праздник отмечали. И мне, правда, очень хочется, ну хотя бы в этом, быть на него похожим.

Его 20 лет нет с нами, а нам по-прежнему так его не хватает. Мы помним, чтим, любим и очень гордимся тем, чего он в жизни добился», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Напомним, Александр Гомельский на протяжении 18 лет возглавлял национальную команду СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира (1967 и 1982) и шестикратным чемпионом Европы (1963, 1965, 1967, 1969, 1979 и 1981).