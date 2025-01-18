Д'Анджело Расселл одним словом описал своё второе в карьере пребывание в «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл высказался о своём втором пребывании в «Лос-Анджелес Лейкерс», откуда он был обменян в команду из Нью-Йорка в конце декабря. Минувшей ночью обе команды впервые встретились в рамках НБА после вышеописанной сделки. Матч завершился со счётом 102:101 в пользу калифорнийского клуба.

«Д'Анджело Расселл перед сегодняшним матчем «Нетс» с «Лейкерс» назвал своё второе пребывание в Лос-Анджелесе «смазанным». Хотя он сказал, что ценит своё время в «Лейкерс», он добавил: «Я с нетерпением жду возможности двигаться дальше», — написал инсайдер ESPN Дэйв Макменамин в социальных сетях.

Напомним, 28-летний Расселл выступал за «Лейкерс» с 2015 по 2017 и с 2023 по 2024 год.

В нынешнем сезоне баскетболист провёл 34 матча в регулярном чемпионате НБА в сумме за обе команды, в которых набирал 12,6 очка, делал 2,8 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.