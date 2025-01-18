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Д'Анджело Расселл одним словом описал своё второе в карьере пребывание в «Лейкерс»

Д'Анджело Расселл одним словом описал своё второе в карьере пребывание в «Лейкерс»
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Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл высказался о своём втором пребывании в «Лос-Анджелес Лейкерс», откуда он был обменян в команду из Нью-Йорка в конце декабря. Минувшей ночью обе команды впервые встретились в рамках НБА после вышеописанной сделки. Матч завершился со счётом 102:101 в пользу калифорнийского клуба.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Джеймс - 29, Винсент - 10, Хатимура - 10, Кристи - 7, Хэйс - 6, Кнехт - 2, Дэвис, Реддиш, Джеймс, Милтон, Джемисон
Бруклин Нетс: Расселл - 19, Уильямс - 15, Эвбуомван - 15, Джонсон - 13, Клауни - 11, Уилсон - 11, Клэкстон - 7, Симмонс - 6, Мартин - 3, Шарп - 1, Джонсон, Бикман

«Д'Анджело Расселл перед сегодняшним матчем «Нетс» с «Лейкерс» назвал своё второе пребывание в Лос-Анджелесе «смазанным». Хотя он сказал, что ценит своё время в «Лейкерс», он добавил: «Я с нетерпением жду возможности двигаться дальше», — написал инсайдер ESPN Дэйв Макменамин в социальных сетях.

Напомним, 28-летний Расселл выступал за «Лейкерс» с 2015 по 2017 и с 2023 по 2024 год.

В нынешнем сезоне баскетболист провёл 34 матча в регулярном чемпионате НБА в сумме за обе команды, в которых набирал 12,6 очка, делал 2,8 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.

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