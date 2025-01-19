Главный тренер «Автодора» назвал условия для победы в предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги с «Зенитом», который пройдёт сегодня, 19 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Безусловно, «Зенит» — одна из сильнейших команд лиги. В составе гостей много качественных исполнителей, которые обладают превосходными баскетбольными навыками. Они могут набирать очки разными способами и решить игру в подходящий момент.

Сейчас наши соперники столкнулись с повреждениями, но у них длинная скамейка. Запасные гостей, выходящие на площадку, способны эффективно заменить травмированных. Глубина ростера подтверждает статус «Зенита» как одной из лучших команд страны.

Наша последняя игра против питерцев получилась неплохой. Мы бились на равных и имели шансы на победу. Надеюсь, в воскресенье нам вновь удастся навязать борьбу «Зениту». Для этого необходимо сыграть атлетично и хорошо защищаться, чтобы сдержать их основных созидателей. Только в этом случае у нас будет шанс добиться положительного результата», — приводит слова Богичевича пресс-служба саратовской команды.

На данный момент «Автодор» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Единой лиги, победив в 40,0% матчей.