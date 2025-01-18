«Торонто» подписал 10-дневный контракт с центровым Орландо Робинсоном

«Торонто Рэпторс» подписал 10-дневное соглашение с 24-летним центровым Орландо Робинсоном, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне баскетболист провёл девять матчей в НБА за «Сакраменто Кингз» и был выставлен «королями» на драфт отказов 7 января.

Всего Робинсон провёл 76 матчей за карьеру в НБА, где, помимо «Сакраменто», он также защищал цвета «Майами Хит». В них он набирал 3,1 очка, делал 2,9 подбора и проводил на площадке 10,3 минуты в среднем за игру. Он начал свою карьеру в сильнейшей лиге мира, подписав контракт с «Хит» в июле 2022 года в качестве незадрафтованного свободного агента.

На данный момент «Торонто» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, победив в 23,8% матчей.