71 очко Дюранта и Букера помогли «Финиксу» победить «Детройт» в НБА

В ночь с 18 на 19 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:121.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился звезда «Санз» лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 36 очков и сделавший семь подборов и пять передач. Его партнёр по команде — американский защитник Девин Букер набрал 35 очков, а также сделал пять подборов и три передачи. Кроме того, дабл-даблом отметился ямайский центровой команды Ник Ричардс: 21 очко и 11 подборов.

У «Детройта» больше всех очков набрал лёгкий форвард из США Тобиас Харрис. В его активе 21 очко, пять подборов и две передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Кейд Каннингем оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач при шести подборах.

В следующем матче «Детройт» в гостях встретится с «Хьюстон Рокетс» 20 января, а «Финикс» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс» также 20 января.

У кого больше всех очков в НБА: