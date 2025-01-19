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Детройт Пистонс — Финикс Санз, результат матча 19 января 2025, счёт 121:125, регулярный чемпионат НБА

71 очко Дюранта и Букера помогли «Финиксу» победить «Детройт» в НБА
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В ночь с 18 на 19 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:121.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
121 : 125
Финикс Санз
Финикс
Детройт Пистонс: Харрис - 21, Каннингем - 20, Дюрен - 15, Бисли - 14, Хардуэй-младший - 12, Сассер - 11, Холланд - 9, Рид - 6, Томпсон - 6, Фонтеккио - 4, Стюарт - 3, Мур
Финикс Санз: Дюрант - 36, Букер - 35, Ричардс - 21, Данн - 12, Аллен - 7, О'Нил - 5, Джонс - 4, Пламли - 4, Игодаро - 1, Ли, Бол, Гиллеспи, Моррис

В составе победителей наибольшей результативностью отличился звезда «Санз» лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 36 очков и сделавший семь подборов и пять передач. Его партнёр по команде — американский защитник Девин Букер набрал 35 очков, а также сделал пять подборов и три передачи. Кроме того, дабл-даблом отметился ямайский центровой команды Ник Ричардс: 21 очко и 11 подборов.

У «Детройта» больше всех очков набрал лёгкий форвард из США Тобиас Харрис. В его активе 21 очко, пять подборов и две передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Кейд Каннингем оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач при шести подборах.

В следующем матче «Детройт» в гостях встретится с «Хьюстон Рокетс» 20 января, а «Финикс» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс» также 20 января.

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