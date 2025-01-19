38 очков Пула не помогли «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграть «Голден Стэйт Уорриорз»
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В Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал у себя «Вашингтон Уизардс». Матч завершился со счётом 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27) в пользу хозяев.
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 31, Карри - 26, Шрёдер - 20, Муди - 13, Пэйтон II - 10, Луни - 10, Хилд - 6, Джексон-Дэвис - 6, Сантос, Пост, Грин, Уотерс III, Спенсер
Вашингтон Уизардс: Пул - 38, Кузма - 22, Каррингтон - 17, Сарр - 11, Кисперт - 10, Джордж - 7, Валанчюнас - 5, Кулибали - 4, Вукчевич, Дэвис, Батлер, Шампани, Гилл, Холмс
Интересно, что самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Вашингтон» Джордан Пул, который до 2023 года выступал за «Голден Стэйт». В прошедшей встрече Пул набрал 38 очков, пять подборов и пять передач.
В составе победителей наивысшую результативность продемонстрировали Эндрю Уиггинс (31 очко + 11 подборов) и Стефен Карри (26 очков + пять подборов + 6 передач).
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