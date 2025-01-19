38 очков Пула не помогли «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграть «Голден Стэйт Уорриорз»

В Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал у себя «Вашингтон Уизардс». Матч завершился со счётом 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27) в пользу хозяев.

Интересно, что самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Вашингтон» Джордан Пул, который до 2023 года выступал за «Голден Стэйт». В прошедшей встрече Пул набрал 38 очков, пять подборов и пять передач.

В составе победителей наивысшую результативность продемонстрировали Эндрю Уиггинс (31 очко + 11 подборов) и Стефен Карри (26 очков + пять подборов + 6 передач).