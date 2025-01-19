Результаты игрового дня НБА 19 января
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В ночь с 18 на 19 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 19 января
- «Детройт Пистонс» – «Финикс Санз» — 121:125.
- «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» — 115:119 OT.
- «Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» — 115:102.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Вашингтон Уизардс» — 122:114.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Кливленд Кавальерс» — 117:124.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Хьюстон Рокетс» — 103:125.
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
121 : 125
Финикс Санз
Финикс
Детройт Пистонс: Харрис - 21, Каннингем - 20, Дюрен - 15, Бисли - 14, Хардуэй-младший - 12, Сассер - 11, Холланд - 9, Рид - 6, Томпсон - 6, Фонтеккио - 4, Стюарт - 3, Мур
Финикс Санз: Дюрант - 36, Букер - 35, Ричардс - 21, Данн - 12, Аллен - 7, О'Нил - 5, Джонс - 4, Пламли - 4, Игодаро - 1, Ли, Бол, Гиллеспи, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
115 : 119
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 24, Тейтум - 23, Уайт - 21, Притчард - 20, Корнет - 17, Холидэй - 8, Кета - 2, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман
Атланта Хоукс: Янг - 28, Дэниэлс - 23, Оконгву - 19, Хантер - 16, Джонсон - 14, Богданович - 7, Крейчи - 7, Капела - 3, Мэтьюз - 2, Родди, Барлоу, Плауден
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 21, Тёрнер - 18, Брайант - 12, Несмит - 12, Шиппард - 12, Макконнелл - 10, Халибёртон - 9, Матурин - 8, Нембард - 7, Топпин - 4, Уокер - 2, RayJ Dennis, Фёрфи, Джонсон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Убре - 18, Каунсил - 18, Бона - 12, Драммонд - 8, Даутин - 6, Эдвардс - 4, Нэнс - 4, Гордон - 4, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 31, Карри - 26, Шрёдер - 20, Муди - 13, Пэйтон II - 10, Луни - 10, Хилд - 6, Джексон-Дэвис - 6, Сантос, Пост, Грин, Уотерс III, Спенсер
Вашингтон Уизардс: Пул - 38, Кузма - 22, Каррингтон - 17, Сарр - 11, Кисперт - 10, Джордж - 7, Валанчюнас - 5, Кулибали - 4, Вукчевич, Дэвис, Батлер, Шампани, Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рэндл - 20, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 13, Диллингэм - 12, Конли - 9, Александер-Уолкер - 2, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 36, Гарлэнд - 29, Джером - 15, Ньянг - 15, Аллен - 14, Уэйд - 8, Страс - 5, Леверт - 2, Меррилл, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 125
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 21, Камара - 17, Саймонс - 13, Шарп - 13, Уокер - 10, Бэнтон - 7, Грант - 7, Мюррэй - 7, Макгауэнс - 4, Уильямс - 4, Минайя, Рупер, Рит
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Шенгюн - 23, Брукс - 22, Исон - 18, Уитмор - 12, Холидей - 10, Ванвлит - 9, Шеппард - 3, Адамс - 2, Тэйт, Уильямс, Грин
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