В ночь с 18 на 19 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 19 января

«Детройт Пистонс» – «Финикс Санз» — 121:125.

«Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» — 115:119 OT.

«Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» — 115:102.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Вашингтон Уизардс» — 122:114.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Кливленд Кавальерс» — 117:124.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Хьюстон Рокетс» — 103:125.

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