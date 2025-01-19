Единая лига: расписание матчей 19 января
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Сегодня, 19 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности в календаре чемпионата запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Расписание Единой лиги на 19 января:
15:30 мск — ЦСКА — «Локомотив-Кубань»;
16:00 мск — «Автодор» — «Зенит»;
18:00 мск — УНИКС — «Самара».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при трёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (21 победа — пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 20 побед и пять поражений.
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