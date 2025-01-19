Единая лига: расписание матчей 19 января

Сегодня, 19 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности в календаре чемпионата запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Единой лиги на 19 января:

15:30 мск — ЦСКА — «Локомотив-Кубань»;

16:00 мск — «Автодор» — «Зенит»;

18:00 мск — УНИКС — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при трёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (21 победа — пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 20 побед и пять поражений.