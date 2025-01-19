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Антуан Уокер вспомнил, как стал частью последнего Матча всех звёзд с Майклом Джорданом

Антуан Уокер вспомнил, как стал частью последнего Матча всех звёзд с Майклом Джорданом
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Антуан Уокер вспомнил, как в 1998 году стал частью одного из последних Матча всех звёзд с участием легендарного Майкла Джордана.

«Это было невероятно, потому что это было в Нью-Йорке… Это было в «Мэдисон Сквер Гарден», и что сделало это особенным, так это то, что Майкл Джордан в свой последний год был частью этого… Это было круто», — приводит слова Уокера Тhesportsrush.

Уокер сыграл в том матче 15 минут и закончил с четырьмя очками, тремя подборами и тремя передачами. «Я был в восторге. Я был рад этому… Это была моя первая «игра всех звёзд», — добавил Уокер.

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