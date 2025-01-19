Названо условие, при котором в НБА могут побить рекорд по сыгранным матчам подряд

Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» 28-летний американец Микал Бриджес сыграл в каждой игре регулярного сезона НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) в своей карьере. В матче своей команды с «Милуоки» он появился в своей 517-й игре подряд. Такие данные привёл портал Crazy Stats на своей странице в социальных сетях.

Теперь Бриджесу осталось сыграть 328 игр (четыре полных сезона), чтобы побить абсолютный рекорд в этом направлении.

Самая длинная серия из сыгранных подряд игр в начале карьеры баскетболиста НБА принадлежит легендарному Джонни «Реду» Керру, который имел в своём активе 844 матча подряд.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Бриджес сыграл 43 матча, в среднем набирая по 17,9 очка за игру.