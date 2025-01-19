Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг близок к историческому рекорду НБА

Трей Янг близок к историческому рекорду НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг близок к тому, чтобы установить рекорд по наибольшему количеству результативных передач за карьеру. На текущий момент у Янга больше передач, чем у 97,9% всех игроков в истории НБА (Национальной баскетбольной ассоциации). Такие данные опубликовал портал StatMamba на своей странице в социальных сетях.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
115 : 119
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 24, Тейтум - 23, Уайт - 21, Притчард - 20, Корнет - 17, Холидэй - 8, Кета - 2, Порзингис, Тиллман, Уолш, Хозер, Хорфорд, Спрингер, Шейерман
Атланта Хоукс: Янг - 28, Дэниэлс - 23, Оконгву - 19, Хантер - 16, Джонсон - 14, Богданович - 7, Крейчи - 7, Капела - 3, Мэтьюз - 2, Родди, Барлоу, Плауден

В ночь с 18 на 19 января в рамках Восточной конференции состоялся выездной матч «Атланты Хоукс» с «Бостон Селтикс», где победу в овертайме одержала «Атланта» со счётом 119:115.

Янг являлся одним из самых результативных игроков этого матча. На его счету 28 очков, четыре подбора, а также два перехвата.

Материалы по теме
НБА сама себе выстрелила в ногу? Суперзвёзды в пролёте из-за новых правил
НБА сама себе выстрелила в ногу? Суперзвёзды в пролёте из-за новых правил
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android