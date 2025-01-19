Трей Янг близок к историческому рекорду НБА

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг близок к тому, чтобы установить рекорд по наибольшему количеству результативных передач за карьеру. На текущий момент у Янга больше передач, чем у 97,9% всех игроков в истории НБА (Национальной баскетбольной ассоциации). Такие данные опубликовал портал StatMamba на своей странице в социальных сетях.

В ночь с 18 на 19 января в рамках Восточной конференции состоялся выездной матч «Атланты Хоукс» с «Бостон Селтикс», где победу в овертайме одержала «Атланта» со счётом 119:115.

Янг являлся одним из самых результативных игроков этого матча. На его счету 28 очков, четыре подбора, а также два перехвата.