Трей Янг близок к историческому рекорду НБА
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг близок к тому, чтобы установить рекорд по наибольшему количеству результативных передач за карьеру. На текущий момент у Янга больше передач, чем у 97,9% всех игроков в истории НБА (Национальной баскетбольной ассоциации). Такие данные опубликовал портал StatMamba на своей странице в социальных сетях.
НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
115 : 119
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 24, Тейтум - 23, Уайт - 21, Притчард - 20, Корнет - 17, Холидэй - 8, Кета - 2, Порзингис, Тиллман, Уолш, Хозер, Хорфорд, Спрингер, Шейерман
Атланта Хоукс: Янг - 28, Дэниэлс - 23, Оконгву - 19, Хантер - 16, Джонсон - 14, Богданович - 7, Крейчи - 7, Капела - 3, Мэтьюз - 2, Родди, Барлоу, Плауден
В ночь с 18 на 19 января в рамках Восточной конференции состоялся выездной матч «Атланты Хоукс» с «Бостон Селтикс», где победу в овертайме одержала «Атланта» со счётом 119:115.
Янг являлся одним из самых результативных игроков этого матча. На его счету 28 очков, четыре подбора, а также два перехвата.
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