Тренер «Хьюстона» сравнил Алперена Шенгюна с легендарным Майклом Джорданом

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока сравнил 22-летнего турецкого центрового своей команды Алперена Шенгюна с легендарным Майклом Джорданом.

«Алперен — это Майкл Джордан в Турции, если верить словам моих помощников, которые наблюдали огромный ажиотаж у него на родине.

Такие игроки, как Яннис Адетокунбо в Греции, Никола Йокич в Сербии и Лука Дончич в Словении, считаются национальными иконами. Аналогичной иконой в Турции является Шенгюн. Он наделён таким же суперзвёздным отношением со стороны фанатов у себя на родине», — приводит слова Удоки Thesportsrush.

Напомним, Хьюстон в ночь с 18 на 19 января на выезде одержал уверенную победу над «Портлендом» со счётом 125:103.