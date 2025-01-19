Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Хьюстона» сравнил Алперена Шенгюна с легендарным Майклом Джорданом

Тренер «Хьюстона» сравнил Алперена Шенгюна с легендарным Майклом Джорданом
Комментарии

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока сравнил 22-летнего турецкого центрового своей команды Алперена Шенгюна с легендарным Майклом Джорданом.

«Алперен — это Майкл Джордан в Турции, если верить словам моих помощников, которые наблюдали огромный ажиотаж у него на родине.

Такие игроки, как Яннис Адетокунбо в Греции, Никола Йокич в Сербии и Лука Дончич в Словении, считаются национальными иконами. Аналогичной иконой в Турции является Шенгюн. Он наделён таким же суперзвёздным отношением со стороны фанатов у себя на родине», — приводит слова Удоки Thesportsrush.

Напомним, Хьюстон в ночь с 18 на 19 января на выезде одержал уверенную победу над «Портлендом» со счётом 125:103.

Материалы по теме
«Рано или поздно правда выйдет наружу». Открытая война в НБА — разве это не круто?
«Рано или поздно правда выйдет наружу». Открытая война в НБА — разве это не круто?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android