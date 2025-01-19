Президент ЦСКА прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переход экс-игрока НБА Алексея Шведа в петербургский «Зенит».

«Отличный трансферный ход, и мне хочется отметить комплиментами действия коллег из «Зенита». После тяжёлой травмы Ксавьера Муна, одного из лидеров команды, которому желаем скорейшего восстановления, они оперативно нашли классное решение проблемы. Алексей — блестящий плеймейкер, один из лучших российских игроков поколения, возможно, самый узнаваемый действующий баскетболист нашей страны. Здорово, что он возвращается в Единую лигу ВТБ. Это добавит интереса к турниру, повышает интригу в борьбе лидеров.

Нам предстоит встретиться с «Зенитом» совсем скоро, 2 февраля. Думаю, болельщики уже сейчас предвкушают этот матч как знаменательное событие. С нетерпением ждём возможности снова увидеть Шведа на площадке, будем готовиться к сложным, но очень интересным поединкам с петербургской командой», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» идёт на третьем месте в Единой лиге, имея в активе 20 побед при пяти поражениях. На втором месте находится казанский УНИКС (21 победа, пять поражений), а лидером чемпионата является московский ЦСКА (22 победы, три поражения).