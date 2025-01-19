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ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
15:30 Мск
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ЦСКА — Локомотив-Кубань, результат матча 19 января 2025, счёт 104:106, Единая лига 2024-2025

«Локо» победил ЦСКА в гостевом матче Единой лиги с минимальным отрывом
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Сегодня, 19 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:104 (29:30, 29:24, 28:2, 20:25) в пользу краснодарской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Андерсон, Емченко

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива» стал российский центровой Андрей Мартюк. В ходе встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать 10 подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

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