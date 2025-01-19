«Локо» победил ЦСКА в гостевом матче Единой лиги с минимальным отрывом
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Сегодня, 19 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:104 (29:30, 29:24, 28:2, 20:25) в пользу краснодарской команды.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Андерсон, Емченко
Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива» стал российский центровой Андрей Мартюк. В ходе встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать 10 подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот.
Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.
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