«Локо» победил ЦСКА в гостевом матче Единой лиги с минимальным отрывом

Сегодня, 19 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:104 (29:30, 29:24, 28:2, 20:25) в пользу краснодарской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива» стал российский центровой Андрей Мартюк. В ходе встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать 10 подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.