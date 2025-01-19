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«Все говорили: «К чёрту Майами!» Ноа поделился воспоминаниями о соперничестве с Леброном

«Все говорили: «К чёрту Майами!» Ноа поделился воспоминаниями о соперничестве с Леброном
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Жоаким Ноа высказался о временах противостояния с «Майами Хит» и отметил, что все считали глупостью переход звёздного форварда Леброна Джеймса в «Майами Хит», где он выступал вместе с другой звездой, Дуэйном Уэйдом.

«Почему я не смог выиграть титул в начале 2010-х с «Буллз»? Был такой парень по имени Леброн Джеймс. Не знаю, слышали ли вы о нём когда-нибудь. Он был очень крут.

Все воскоицали: «Чувак, это чертовски глупо. Зачем ты собираешься играть с другим топом?» Вся страна говорила: «К чёрту Майами!» Мы были командой, у которой действительно был шанс победить их», — приводит слова Ноа The Sports Rush.

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