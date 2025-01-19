Дабл-дабл Агады не спас «Автодор» от поражения в матче с «Зенитом»

В Саратове завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и санкт-петербургский «Зенит». Игра закончилась победой гостей со счётом 79:60.

В составе победителей отличился Трент Фрейзер, набравший 18 очков. 16 очков на счету Андрея Воронцевича, ещё девять на свой счёт записал Дуэйн Бэйкон.

В составе хозяев паркета самым результативным игроком встречи стал Александр Петенев, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов — на счету Калеба Агады.

«Зенит» одержал вторую победу подряд в Единой лиге, «Автодор» потерпел второе поражение кряду.