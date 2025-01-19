Пиппен признался, что не разговаривал с Майклом Джорданом со времён пандемии COVID-19

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что не разговаривал с легендарным Майклом Джорданом со времён пандемии COVID-19.

«Когда я последний раз разговаривал с Майклом? Вероятно, во время пандемии COVID-19. Он написал мне что-то вроде: «Привет, Скотти. Слышал, что ты расстроен [из-за документального сериала «Последний танец»]. Дай мне знать, когда сможешь поговорить». Мы в итоге пообщались, наш разговор закончился хорошо, на твёрдой точке», — приводит слова Пиппена портал Fadeaway World.

Ранее Скотти Пиппен во время матча НБА спрятал мяч, подшутив над арбитром.