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Пиппен признался, что не разговаривал с Майклом Джорданом со времён пандемии COVID-19

Пиппен признался, что не разговаривал с Майклом Джорданом со времён пандемии COVID-19
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Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что не разговаривал с легендарным Майклом Джорданом со времён пандемии COVID-19.

«Когда я последний раз разговаривал с Майклом? Вероятно, во время пандемии COVID-19. Он написал мне что-то вроде: «Привет, Скотти. Слышал, что ты расстроен [из-за документального сериала «Последний танец»]. Дай мне знать, когда сможешь поговорить». Мы в итоге пообщались, наш разговор закончился хорошо, на твёрдой точке», — приводит слова Пиппена портал Fadeaway World.

Ранее Скотти Пиппен во время матча НБА спрятал мяч, подшутив над арбитром.

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