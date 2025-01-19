Пиппен считает, что Джордан мог бы набрать более 1 млрд подписчиков в соцсетях

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что легендарный баскетболист Майкл Джордан мог бы легко набрать более 1 млрд подписчиков в социальных сетях во времена игровой карьеры.

«У Роналду 647 млн подписчиков? Сложно сказать, что конкретно значат эти цифры. Мы росли не в эпоху соцсетей. Определённо, мы говорим об одном из величайших игроков в мире. Майкл Джордан? Честно скажу — думаю, он бы удвоил это число. Баскетбол в 90-х был на первом месте. И тогда иметь у себя соцсети было бы просто невероятно. Это был бы отличный международный канал связи», — сказал Скотти Пиппен на YouTube-канале PBD Podcast.

Ранее Пиппен признался, что не разговаривал с легендарным Майклом Джорданом со времён пандемии COVID-19.