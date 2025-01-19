Скотти Пиппен: ни Леброн, ни Джордан не величайшие. Для меня GOAT — Мэджик Джонсон

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен не согласен с тем, что Леброн Джеймс или Майкл Джордан должны называться величайшими игроками в истории НБА.

«Майкл был создан другим. Он был конкурентоспособен 24/7, не так много людей рождаются таковыми. Джордан был способен соревноваться на любом уровне и в любой плоскости. И когда вы смотрите сейчас на этих парней, на Леброна, их нельзя сравнивать с Майклом, если речь идёт об уровне конкурентоспособности. Джордан показывал на протяжении 14 лет, что может бороться. И мы увидели его волю к победе, его стремление [выигрывать].

А когда кто-то вроде Леброна растягивает это время на 20 лет, то это уже не тот драйв, не та борьба, не та жажда успеха. Поэтому неуместно сравнивать Леброна и Джордана.

Если вы спросите меня, кто из них величайший в истории баскетболист, то я скажу: ни один из них не является таковым. Они побеждали по-разному, их нельзя ставить на вершину. Для меня GOAT — Мэджик Джонсон из-за того, как он руководил командой, как привёл «Лейкерс» к чемпионству», — приводит слова Пиппена портал Fadeaway World.