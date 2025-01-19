УНИКС разгромил «Самару» в Единой лиге

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и «Самара» из одноимённого города. Игра закончилась разгромной победой казанцев со счётом 94:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 21 очко. 20 очков на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл. Ещё 18 — на счету Джалена Рейнольдса.

В составе самарцев 16 очков набрал Михаил Кулагин. Ещё 12 — на счету Ильи Попова.

Для казанцев эта победа стала 11-й кряду в регулярном чемпионате Единой лиги. Самарцы потерпели девятое поражение подряд.