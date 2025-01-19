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УНИКС — Самара. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
18:00 Мск
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УНИКС — Самара, результат матча 19 января 2025, счёт 94:59, Единая лига 2024-2025

УНИКС разгромил «Самару» в Единой лиге
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В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и «Самара» из одноимённого города. Игра закончилась разгромной победой казанцев со счётом 94:59.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 59
Самара
Самарская область
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин, Платунов
Самара: Сопин, Зверев, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, Амосов, Кашин, М. Кулагин, Чикарев, Попов

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 21 очко. 20 очков на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл. Ещё 18 — на счету Джалена Рейнольдса.

В составе самарцев 16 очков набрал Михаил Кулагин. Ещё 12 — на счету Ильи Попова.

Для казанцев эта победа стала 11-й кряду в регулярном чемпионате Единой лиги. Самарцы потерпели девятое поражение подряд.

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