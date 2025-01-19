Пиппен назвал игрока НБА, который способен побить рекорд Чемберлена в 100 очков за матч

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен назвал игрока НБА, который способен побить рекорд легендарного Уилта Чемберлена в 100 набранных очков за один матч.

«Есть ли кто-то, способный побить рекорд Чемберлена в 100 набранных очков за матч? Похоже, что этим парнем может стать Вемби, поскольку ему позволяют габариты быстро сокращать расстояние на площадке», — приводит слова Пиппена портал Fadeaway World.

Напомним, 2 марта 1962 года Уилт Чемберлен в составе команды «Филадельфия Уорриорз» (сегодня — «Голден Стэйт Уорриорз») установил рекорд по результативности в игре с «Нью-Йорк Никс», набрав тогда 100 очков.