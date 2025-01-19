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Тренер «Самары» Коновалов: уважение УНИКСа к нам — это жёсткая защита

Тренер «Самары» Коновалов: уважение УНИКСа к нам — это жёсткая защита
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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о поражении своих подопечных в матче с казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 94:59 в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 59
Самара
Самарская область
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 20, Рейнольдс - 18, Комолов - 9, Бако - 8, Торопов - 5, Илюк - 3, Стуленков - 3, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Платунов
Самара: М. Кулагин - 16, Попов - 12, Голдырев - 9, Карданахишвили - 9, Сопин - 5, Зверев - 5, Амосов - 3, Пынько, Кашин, Чикарев

«Напоминаю команде каждую игру, что наша стратегия — биться каждый раз. Уважение УНИКСа к нам — это жёсткая защита, которая не позволяла нам где-то даже свои наработки показать. Игроки говорили, что против нас выходят, как против ЦСКА. Это уважение. УНИКС блистал и внутри, и с периметра. Мы проходим трудный путь, закаляемся.

После матча зашёл в раздевалку и сказал: «Поднимите голову. Такая игра соперника по отношению к нам — это пример для наших баскетболистов. Такая игра — это месяц тренировок. Отпускаем эмоции прошедшей встречи, начинаем с чистого листа. Приносим идеи, адаптируем их, не думаем о поражениях. Нужно работать так в каждом ключе, понятно, что запаса физики нам не хватает, но эти матчи с первой четвёркой дадут нам определённый запас прочности», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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