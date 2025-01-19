Михаил Кулагин — об игре против брата: обсуждаем баскетбол, но советы друг другу не даём

Защитник «Самары» Михаил Кулагин после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с УНИКСом (59:94) поделился впечатлениями от игры против родного брата Дмитрия Кулагина.

«Мы бились, боролись, старались, отдавались на площадке полностью, но было много потерь. УНИКС играл жёстко, где-то агрессивно, прессинговал по всей площадке. Игра против брата? Знаете, это уже далеко не первое противостояние наше друг с другом. Это, безусловно, интересно, но сегодня была игра УНИКС-Самара, а не Михаил против Дмитрия. Мы обсуждаем баскетбол, но советы друг другу не даём.

Непросто, конечно, когда изменения происходят такие по ходу сезона. Не так много игр пока провели в данном составе. Для нас самое главное — пройти этот вызов, это и новые возможности. Будем стараться биться в каждой игре на максимум. У нас много опытных ребят, стараемся держаться все вместе. Только благодаря этому можем идти дальше», — передаёт слова Кулагина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.