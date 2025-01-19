Комолов — о Шведе в «Зените»: рад за Лёху, у него был непростой период в карьере

Защитник УНИКСа Артём Комолов прокомментировал подписание контракта «Зенитом» с разыгрывающим Алексеем Шведом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Рад за Лёху. Знаю, что у него был непростой период в карьере, он был без команды после Китая. Лёха — классный игрок, посмотрим, как быстро он впишется в команду Паскуаля и покажет себя. На проблемы соперников не смотрим, главное — будем стараться максимально продвигаться по таблице. Надеемся, что в регулярном чемпионате поднимемся настолько высоко, насколько сможем», — передаёт слова Комолова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.