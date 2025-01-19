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Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА

Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о победе своей команды в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

«Мы очень рады выиграть в Москве, тем более — у ЦСКА. Наше нападение было отличным, защищались, можно сказать, плохо, но главное, что забрали эту встречу. Матч был очень сложным и нервным.

Побеждать всегда лучше, чем проигрывать, поэтому «пережить» серию важных побед легко. Я думаю, что это не даёт никакого давления, мы становимся увереннее: в нападении играем командно, двигаем мяч, используем практически всю скамейку. Благодаря тому что обретаем эту уверенность, мы и обыгрываем две очень сильные команды на выезде», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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