Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о победе своей команды в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу «Локо».

«Мы очень рады выиграть в Москве, тем более — у ЦСКА. Наше нападение было отличным, защищались, можно сказать, плохо, но главное, что забрали эту встречу. Матч был очень сложным и нервным.

Побеждать всегда лучше, чем проигрывать, поэтому «пережить» серию важных побед легко. Я думаю, что это не даёт никакого давления, мы становимся увереннее: в нападении играем командно, двигаем мяч, используем практически всю скамейку. Благодаря тому что обретаем эту уверенность, мы и обыгрываем две очень сильные команды на выезде», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.