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Тренер УНИКСа Перасович — о трансферах: смотрим рынок, наблюдаем. Но сейчас не занимаемся

Тренер УНИКСа Перасович — о трансферах: смотрим рынок, наблюдаем. Но сейчас не занимаемся
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Самарой» (94:59) высказался о возможных подписаниях новых игроков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 59
Самара
Самарская область
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 20, Рейнольдс - 18, Комолов - 9, Бако - 8, Торопов - 5, Илюк - 3, Стуленков - 3, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Платунов
Самара: М. Кулагин - 16, Попов - 12, Голдырев - 9, Карданахишвили - 9, Сопин - 5, Зверев - 5, Амосов - 3, Пынько, Кашин, Чикарев

«Конечно, мы думаем над новыми игроками, не исключаем такой возможности. Все команды по ходу чемпионата добавят, будут осуществлять новые подписания. Мы смотрим рынок, наблюдаем, открыты к таким возможностям. Скажу так: потенциальная возможность усилений есть, но прямо сейчас мы такими трансферами не занимаемся», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

УНИКС располагается на второй позиции в турнирной таблице Единой лиги, имея в своём активе 22 победы и пять поражений.

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