Тренер УНИКСа Перасович — о трансферах: смотрим рынок, наблюдаем. Но сейчас не занимаемся

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Самарой» (94:59) высказался о возможных подписаниях новых игроков.

«Конечно, мы думаем над новыми игроками, не исключаем такой возможности. Все команды по ходу чемпионата добавят, будут осуществлять новые подписания. Мы смотрим рынок, наблюдаем, открыты к таким возможностям. Скажу так: потенциальная возможность усилений есть, но прямо сейчас мы такими трансферами не занимаемся», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

УНИКС располагается на второй позиции в турнирной таблице Единой лиги, имея в своём активе 22 победы и пять поражений.