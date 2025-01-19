Перасович — о матче с «Самарой»: сыграли настолько серьёзно, насколько это возможно

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением об игре своей команды в матче с «Самарой». Встреча завершилась со счётом 94:59 в пользу казанского клуба.

«Показали сегодня серьёзную игру с командой, которая лишилась своих лидеров. Выступили настолько серьёзно, насколько это возможно было. В тот момент, когда уже довели преимущество до комфортного, дали игровое время для тех ребят, которые не имеют такой возможности в других обстоятельствах. Старались играть так, как это делаем всегда», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 21 очко.