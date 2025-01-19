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Перасович — о матче с «Самарой»: сыграли настолько серьёзно, насколько это возможно

Перасович — о матче с «Самарой»: сыграли настолько серьёзно, насколько это возможно
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением об игре своей команды в матче с «Самарой». Встреча завершилась со счётом 94:59 в пользу казанского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 59
Самара
Самарская область
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 20, Рейнольдс - 18, Комолов - 9, Бако - 8, Торопов - 5, Илюк - 3, Стуленков - 3, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Платунов
Самара: М. Кулагин - 16, Попов - 12, Голдырев - 9, Карданахишвили - 9, Сопин - 5, Зверев - 5, Амосов - 3, Пынько, Кашин, Чикарев

«Показали сегодня серьёзную игру с командой, которая лишилась своих лидеров. Выступили настолько серьёзно, насколько это возможно было. В тот момент, когда уже довели преимущество до комфортного, дали игровое время для тех ребят, которые не имеют такой возможности в других обстоятельствах. Старались играть так, как это делаем всегда», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 21 очко.

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