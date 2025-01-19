Алекса Аврамович высказался о поражении ЦСКА в матче с «Локо»

Атакующий защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович высказался о поражении своей команды в матче с «Локо». Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу краснодарцев.

«Это был очень важный матч для нас. Обидно, проиграли только в два очка. Но мы сражались. Это поражение должно стать для нас уроком и очень серьёзной мотивацией на будущее. Потому что мы чемпионы и лидеры, и в конце сезона мы должны быть первыми. Спасибо болельщикам за потрясающую поддержку.

Надо сказать, что у «Локомотива» очень хорошая команда. Прекрасно проявил себя сегодня Мартюк. Мы проиграли сегодня из‑за своих ошибок. Я вот потерял в конце игры мяч и промазал, но в следующий раз, обещаю, исправлюсь и забью», — приводит слова Аврамовича портал «Мачт ТВ».