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Алекса Аврамович высказался о поражении ЦСКА в матче с «Локо»

Алекса Аврамович высказался о поражении ЦСКА в матче с «Локо»
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Атакующий защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович высказался о поражении своей команды в матче с «Локо». Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу краснодарцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

«Это был очень важный матч для нас. Обидно, проиграли только в два очка. Но мы сражались. Это поражение должно стать для нас уроком и очень серьёзной мотивацией на будущее. Потому что мы чемпионы и лидеры, и в конце сезона мы должны быть первыми. Спасибо болельщикам за потрясающую поддержку.

Надо сказать, что у «Локомотива» очень хорошая команда. Прекрасно проявил себя сегодня Мартюк. Мы проиграли сегодня из‑за своих ошибок. Я вот потерял в конце игры мяч и промазал, но в следующий раз, обещаю, исправлюсь и забью», — приводит слова Аврамовича портал «Мачт ТВ».

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