Единая лига: результаты матчей 19 января

Сегодня, 19 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Единой лиги 19 января:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 104:106;

«Автодор» — «Зенит» — 60:79;

УНИКС — «Самара» — 94:59.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 22 победы и четыре поражения. На второй строчке казанский УНИКС с 22 победами и пятью поражениями. Тройку лидеров замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, который имеет 21 победный и пять проигранных матчей. Единственной командой лиги, до сих пор не познавшей вкуса побед нынешнем сезоне, является «Астана».