Единая лига: результаты матчей 19 января
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Сегодня, 19 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей Единой лиги 19 января:
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 104:106;
«Автодор» — «Зенит» — 60:79;
УНИКС — «Самара» — 94:59.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
60 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Петенев - 17, Агада - 15, Клименко - 7, Кантер - 7, Беслач - 6, Джонс - 4, Сычков - 4, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Кроуфорд, Яковлев
Зенит: Фрейзер - 18, Воронцевич - 16, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Хантер - 7, Пойтресс - 6, Щербенев - 4, Рыжов - 2, Вольхин - 1, Земский
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 59
Самара
Самарская область
УНИКС: Найт - 21, Акун-Пёрселл - 20, Рейнольдс - 18, Комолов - 9, Бако - 8, Торопов - 5, Илюк - 3, Стуленков - 3, Лопатин - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Платунов
Самара: М. Кулагин - 16, Попов - 12, Голдырев - 9, Карданахишвили - 9, Сопин - 5, Зверев - 5, Амосов - 3, Пынько, Кашин, Чикарев
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 22 победы и четыре поражения. На второй строчке казанский УНИКС с 22 победами и пятью поражениями. Тройку лидеров замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, который имеет 21 победный и пять проигранных матчей. Единственной командой лиги, до сих пор не познавшей вкуса побед нынешнем сезоне, является «Астана».
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