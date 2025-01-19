Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Автодором»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Автодором». Встреча завершилась со счётом 79:60 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«В первую очередь желаю всего наилучшего «Автодору» и его тренеру в оставшейся части сезона. Мы отнеслись к матчу очень серьёзно и хорошо делились мячом. Даже несмотря на то что мы не были эффективны в некоторых ситуациях, команда в целом демонстрировала качественный баскетбол — не совершила много потерь и солидно защищалась. Мы очень рады победе! Возвращаемся домой с положительным настроением», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.