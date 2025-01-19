Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Автодором»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Автодором». Встреча завершилась со счётом 79:60 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
60 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Петенев - 17, Агада - 15, Клименко - 7, Кантер - 7, Беслач - 6, Джонс - 4, Сычков - 4, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Кроуфорд, Яковлев
Зенит: Фрейзер - 18, Воронцевич - 16, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Хантер - 7, Пойтресс - 6, Щербенев - 4, Рыжов - 2, Вольхин - 1, Земский
«В первую очередь желаю всего наилучшего «Автодору» и его тренеру в оставшейся части сезона. Мы отнеслись к матчу очень серьёзно и хорошо делились мячом. Даже несмотря на то что мы не были эффективны в некоторых ситуациях, команда в целом демонстрировала качественный баскетбол — не совершила много потерь и солидно защищалась. Мы очень рады победе! Возвращаемся домой с положительным настроением», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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