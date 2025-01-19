Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представители ЦСКА отказались участвовать в пресс-конференции после поражения от «Локо»

Представители ЦСКА отказались участвовать в пресс-конференции после поражения от «Локо»
Комментарии

Представители московского ЦСКА отказались участвовать в пресс-конференции после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу краснодарцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

«По решению тренерского штаба. Приношу извинения представителям СМИ и лиге», — приводит слова пресс-атташе московского клуба Николая Цынкевича телеграм-канал «Свободный агент».

Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Материалы по теме
Это НБА или Единая лига? «Локо» и ЦСКА выдали атакующую феерию в Москве!
Это НБА или Единая лига? «Локо» и ЦСКА выдали атакующую феерию в Москве!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android