Представители ЦСКА отказались участвовать в пресс-конференции после поражения от «Локо»
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Представители московского ЦСКА отказались участвовать в пресс-конференции после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу краснодарцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли
«По решению тренерского штаба. Приношу извинения представителям СМИ и лиге», — приводит слова пресс-атташе московского клуба Николая Цынкевича телеграм-канал «Свободный агент».
Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.
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