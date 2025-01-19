Представители ЦСКА отказались участвовать в пресс-конференции после поражения от «Локо»

Представители московского ЦСКА отказались участвовать в пресс-конференции после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу краснодарцев.

«По решению тренерского штаба. Приношу извинения представителям СМИ и лиге», — приводит слова пресс-атташе московского клуба Николая Цынкевича телеграм-канал «Свободный агент».

Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.