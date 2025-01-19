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Тренер ЦСКА Пистиолис был удалён в конце игры с «Локо» из-за споров с судьями

Тренер ЦСКА Пистиолис был удалён в конце игры с «Локо» из-за споров с судьями
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис был удалён в конце игры с «Локомотивом-Кубань» из-за споров с арбитрами. Нескольким армейцам даже пришлось удерживать своего эмоционального наставника. Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу краснодарской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива» стал российский центровой Андрей Мартюк. В ходе встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать 10 подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

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