Тренер ЦСКА Пистиолис был удалён в конце игры с «Локо» из-за споров с судьями

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис был удалён в конце игры с «Локомотивом-Кубань» из-за споров с арбитрами. Нескольким армейцам даже пришлось удерживать своего эмоционального наставника. Встреча завершилась со счётом 106:104 в пользу краснодарской команды.

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале «Свободный агент»

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива» стал российский центровой Андрей Мартюк. В ходе встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать 10 подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. За время встречи представителю США удалось набрать 35 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.