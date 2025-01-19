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Алексей Швед может принять участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги

Алексей Швед может принять участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги
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Новоиспечённый разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед может принять участие в конкурсе трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги. Об этом сообщил президент турнира Сергей Кущенко.

«Обсуждается участие Шведа в Матче звёзд. Но только в конкурсе трёхочковых. Если успеет набрать кондиции», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, ранее звёздный баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА. За период в составе армейцев Алексей стал четырёхкратным чемпионом России (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012), победителем Евролиги (2007/2008) и Единой лиги ВТБ (2011/2012). Также он является обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы в составе сборной России.

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