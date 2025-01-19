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Скотти Пиппен уверен, что Джордан был бы лучше Леброна, выступая в его эпоху

Скотти Пиппен уверен, что Джордан был бы лучше Леброна, выступая в его эпоху
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Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен утверждает, что легендарный Майкл Джордан превосходил бы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, если бы выступал в его эпоху.

«Майкл был бы лучше. Поскольку в его эпоху игра была более жёсткой с физической точки зрения, команды набирали по 85-90 очков. А сейчас некоторые встречи доходят до 130-140 очков. Так что, как мне кажется, Джордан бы процветал, будучи свободным, открытым и не имея той физической борьбы за мяч, с которой ему приходилось сталкиваться ночь за ночью», — приводит слова Пиппена портал Fadeaway World.

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