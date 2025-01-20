Скотти Пиппен: с Джорданом сложно иметь дело. Мы никогда с ним не были хорошими друзьями

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал о взаимоотношениях с легендарным Майклом Джорданом.

«С Джорданом очень сложно иметь дело. Я играл с ним много лет, поэтому знаю о чём говорил. Майкл отличный товарищ по команде, но мы просто никогда не были хорошими друзьями», — приводит слова Пиппена портал Hoopshype.

Напомним, Пиппен выступал с Джорданом в составе «быков» с 1987 по 1998 года и за это время также, как и Скотти, шесть раз становился чемпионом НБА.

Майкл является шестикратным MVP финальной серии НБА, двукратным олимпийским чемпионом, а также пятикратным MVP регулярного сезона НБА и так далее.